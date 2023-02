Troost bieden tijdens benefietbijeenkomst in Hilversum voor aardbevingsslachtoffers

Een groep Hilversummers heeft het initiatief genomen om een benefietbijeenkomst te houden voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Naast geld inzamelen is zondagmiddag in de Bethlehemkerk vooral het doel om troost te bieden en elkaar te steunen. "We moeten gewoon iets doen", aldus Leo Kerkhoff van de organisatie.

Kerkhoff is de drijvende kracht van het benefiet. De rampzalige gevolgen van de aardbevingen staan op zijn netvlies en zijn voor hem reden om meer te doen voor de slachtoffers. "Ik zie net zoals iedereen de beelden op televisie", zegt de Hilversummer. "Ik sprak een lerares van een school en zij vroeg aan haar leerlingen of zij weten waar Parijs ligt? Die aardbeving was zo groot en heftig dat als die in Parijs zou zijn geweest, ook hier de huizen zouden zijn ingestort. Dat is zoveel kilometer verderop."

Al snel was het besluit genomen om een evenement van troost en steun te organiseren en waar geld wordt opgehaald voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. Als opbouwwerker van de Sint Vituskerk aan het Melkpad liet Kerkhoff in eerste instantie zijn oog op deze plek vallen. Om meerdere redenen bleek dit geen geschikte locatie te zijn, waardoor de geplande bijeenkomst op 12 februari niet door kon gaan.

Teleurstelling

Het was de teleurstelling wegslikken en het vizier meteen op een andere locatie. Doordat andere Hilversummers en organisaties, zoals de Raad van Kerken en het Humanistisch Verbond inmiddels al waren aangehaakt bij dit initiatief is meteen doorgepakt. Via de Raad van Kerken is Kerkhoff uitgekomen bij de Bethlehemkerk, waar zondag de bijeenkomst is.

Jan Willem Meinsma van de Raad van Kerken is de gastheer van het evenement. Burgemeester Gerhard van den Top en Tweede Kamerlid Kati Piri spreken de aanwezigen toe. Derya Delice van stichting Alevitische Cemevi spreekt een dankwoord uit.

Turkse André Hazes

Dan zijn er drie muzikale optredens. Volgens de organisatie gaat het om bekende nationale en internationale artiesten. Zo zingt de in Hilversum geboren Ersoy Demir vier liedjes: twee Nederlandse en twee Turkse. Kerkhoff zegt dat de 'Turkse André Hazes' zijn teksten speciaal voor deze gelegenheid zal aanpassen.

Hoe druk het wordt daar heeft Kerkhoff nu nog geen idee van. Hij hoopt op een volle Bethlehemkerk, een mooie opbrengst maar vooral op een mooi samenzijn. "Na het openingswoord komen mensen uit alle geledingen uit de samenleving naar vore. Zij ontsteken een kaars. Daarna is er een minuut stilte."