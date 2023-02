Kinderen en ouders veilen talenten voor Turkije en Syrië: "Wij verkopen grapjes voor 10 cent"

Honderden ouders en kinderen van basisschool de Brandsmaschool in Bussum kwamen vandaag bijeen om geld op te halen voor Giro555. Er werd gedanst, gezongen en gegeten, maar ouders veilden ook hun talenten, vertelt directrice Jacobien Bückmann. "We hebben een oud-Olympisch hockeyer die een clinic gaat doen, we hebben een juf die tosti's gaat maken en meester Tom veilt een uurtje gamen op het digibord."

Volgens Bückmann worden er "talenten" van de ouders geveild. "We hebben iemand die koekjes gaat bakken, een juf die komt de afwas thuis doen. We hebben een oud-hockeyer die een clinic gaat geven. We hopen dat we heel veel geld gaan ophalen want dat is heel hard nodig natuurlijk."

Naast de optredens die elke groep van de school gaven, zoals liedjes zingen en een flashmop, bedacht een aantal leerlingen zelf allerlei activiteiten. Zo vertelt een van de leerlingen dat hij grapjes verkoopt voor tien cent, "of meer, als je dat wil". Een andere leerlingen verkoopt zelfgemaakte boekenleggers.

Opbrengst

De veilingen hebben vandaag honderden euro's op. De hockeyclinic is uiteindelijk voor 540 euro verkocht. En ook het uurtje gamen met meester Tom is weggegaan voor 75 euro. Hoeveel geld er exact is opgehaald is nog duidelijk, "maar ik denk misschien wel 5.000 euro of meer", voorspelt Bückmann. De opbrengst van de inzamelactie zal volledig worden gedoneerd aan Giro555.