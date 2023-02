Alkmaar nl Alkmaarse kinderen zamelen geld in voor Turkije: "We willen heel graag helpen"

Tientallen kinderen en families kwamen zaterdag bijeen in het Alkmaarse Overdie om geld in te zamelen voor slachtoffers van de natuurramp in Turkije. In Turkije en Syrië vonden vorige week meerdere aardbevingen plaats, waarbij zeker 24.000 doden vielen. "We willen heel graag helpen", zegt een van de kinderen.

De opbrengst van de fancy fair gaat naar de Internationale Humanitaire Hulporganisatie (IHH), die hulp biedt aan slachtoffers van de natuurramp in Turkije. Veel kinderen en ouders uit de buurt hebben familie wonen in de getroffen gebieden. "Mijn schoonouders, familie, vrienden zitten in het gebied. Zij hebben de aardbeving ook gevoeld", vertelt organisator Yusuf Mermer. "Er waren gelukkig geen doden, maar ik heb in die aantal dagen eigenlijk heel weinig geslapen." Volgens Mermer hebben "heel veel kinderen" uit de buurt familie in de getroffen gebieden. "Hun families hebben alles verloren, zij slapen nu buiten omdat ze niks meer hebben." "We zijn eigenlijk nog niet helemaal bijgekomen, we hebben nog heel veel pijn in ons hart en zo proberen we de mensen nog een beetje te kunnen helpen", vertelt één van de kinderen. De tekst gaat door na de foto.

Kinderen staan met een kraampje spullen te verkopen - NH Nieuws

Traumaverwerking Volgens Mermer draait de inzamelactie niet alleen om het ophalen van geld. "Doordat de kinderen nu actief bezig zijn met eten koken en spullen maken en verkopen, zijn ze bezig met het verwerken van de klap die ze hebben gekregen", vertelt Mermer. "Op alle tv-zenders zien kinderen de verschrikkelijke beelden. Ze zien dat kinderen daar 72 uur, of soms 110 uur onder het puin liggen.En dat is emotioneel." Het is volgens Mermer daarom goed dat de kinderen op dit moment hun gevoelens kunnen uiten en het allemaal een plekje kunnen geven. De kinderen vragen volgens Mermer heel veel over de ramp aan hun ouders. "Kinderen hebben er heel veel vragen over. De kinderen vragen aan mij: papa wat gebeurt er met de kinderen nu ze geen ouders meer hebben? Voor mij is dat behoorlijk pijnlijk en emotioneel, maar het is wel de werkelijkheid. Daarom proberen we zo te helpen." Morgen is de tweede dag van de fancy fair markt. Van 11:00 tot 14:00 uur, maar vandaag zijn ze vanwege "het grote succes" nog langer doorgegaan. Al het eten is gesponsord door de Lara Supermarkt en door de ouders zelf.