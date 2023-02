Einde van paardenraces in Hilversumse Meent: "Het was prachtig"

Stichting Grasbaan Hilversum heeft besloten definitief de stekker te trekken uit het bekende paardenkoersevenement Grasbaanspektakel in de Hilversumse Meent. De laatste editie van dit altijd goed bezochte spektakel blijkt vorig jaar mei te zijn geweest. "Met pijn in het hart, maar toch met een goed gevoel is het nu tijd op te stoppen", zo laat Tom van Eijden, voorzitter van de stichting, weten.

Steevast stond dit evenement in mei op de agenda. Zo ook voor 2023, maar de stichting is tot de conclusie gekomen dat het laatste paardenevenement op het weiland van de familie Jansen in de Hilversumse Meent al heeft plaatsgevonden.

Het komt erop neer dat het regelen van de belangrijke zaken van de grasbaanraces een beetje te veel begint te worden van de leden van de stichting, die bijna allemaal een dagje ouder zijn. Denk daarbij aan het het opbouwen van het parkoers, het aanvragen van de subsidie en het binnenhalen van sponsoren. Dat laatste is in de tijd, waarin het leven voor iedereen flink duurder is geworden, een stuk lastiger.

Diepe rust

Mede daardoor is besloten per direct te stoppen met dit paardenevenement. Dat gaat de mensen van de stichting niet in de koude kleren zitten. "Vanaf nu geen 'halverwege de laatste ronde' meer. Het weiland waarop elk jaar de grasbaan werd uitgezet is in diepe rust. De koeien en de weidevogels keren er weer op terug zoals vanouds. Het is mooi geweest", aldus Van Eijden.

Sinds 2008 heeft de stichting het evenement dertien keer verzorgd. Wegens corona is er twee jaar uitgevallen. Ieder jaar kwamen er duizenden bezoekers op af. Zij genoten van de draverijen en de andere vormen van paardensport waar aandacht voor was.

Kritiek

Gaandeweg kwam er meer kritiek op het evenement. Zo sprak de Hilversumse Renée Frensdorp vorig jaar in bij de politiek. Zij stelde daar de grasbaanraces 'ernstig dierenleed' zijn en wilde van de Hilversumse raadsleden horen waarom zij hieraan meewerken, omdat de gemeente iedere keer weer een vergunning voor verleent.

Toen NH Nieuws de voorzitter confronteerde met deze wilde hij er weinig aan vuilmaken. De paarden hebben juist een mooi en liefdevol leven. De woorden van Flensdorp karakteriseerde hij als 'overtrokken' en 'een vooringenomenheid die nergens op slaat'.