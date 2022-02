Na twee jaar weer groen licht voor Grasbaanspektakel Hilversumse Meent

Na twee keer afgelast te zijn heeft het Grasbaanspektakel in Hilversum weer groen licht gekregen. De organisatoren staan dan ook weer te trappelen om het jaarlijkse paardensportevenement te mogen houden.

Centraal in het evenement staan de professionele harddraverijen. Deze koersen waarin paarden een ruiter in een wagen op twee wielen voortrekken worden op een dag ongeveer tien keer gehouden. Voorzitter van het bestuur Tom van Eijden is blij na twee jaar weer los te mogen. Woensdag 5 mei staat het evenement gepland en er worden ruim drieduizend bezoekers verwacht.

In 2009 begon het Grasbaanspektakel als een eenmalig evenement voor de liefhebbers van de sport. Tot 1979 lag de vaste racebaan op het Sportpark in Hilversum, maar moest toen plaatsmaken voor onder anderen Nike. "Toch is de liefde voor deze paardensport altijd latent aanwezig geweest", zegt Van Eijden.

Plannen

"We gaan nu beginnen met het regelen van de evenementenvergunningen en het verzamelen van sponsoren. Een week van tevoren kunnen de deelnemers zich ook inschrijven."

Het evenement wordt gehouden in de Hilversumse Meent, op drie weilanden van de Meentboerderij van Harm en Maartje Jansen. "Die twee jaar is toch een gemis geweest. Die gezelligheid en al de mensen maken het wel", zegt Harm.

De familie moet nu al beginnen met plannen en organiseren. "Zo moeten de koeien op tijd een andere plek krijgen, zodat er bijvoorbeeld geen mest op de banen ligt. Daarna moet het gras ongeveer tien centimeter lang zijn om daarna de baan zelf kort te knippen." Dit om de baan duidelijk aan te geven voor de ruiters en paarden.

Naast de races worden er ook familie-evenementen georganiseerd. "Zo kwamen de vorige keren onder anderen Ankie van Grunsven en cavalerie- en indianenruiters langs. Er zijn pony's voor de kinderen. Dit jaar zitten we te denken aan een postkoets zoals vroeger", zegt Van Eijden.