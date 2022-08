Hilversumse paardenraces zouden 'ernstig dierenleed' zijn, evenement voldoet aan regels

Stop met het meewerken aan draverijen, zoals jaarlijks gebeurt tijdens de Hilversumse grasbaanraces. Het laten draven van paarden is ‘ernstig dierenleed’, zo heeft Renée Frensdorf de gemeente laten weten. Dat Hilversum de vergunning heeft verstrekt aan deze paardenraces is omdat de gemeente niet anders kon. De organisatie van de paardenraces voldeed aan alle regels en voorwaarden.

Het antwoord is kort en simpel. De organisatie van de paardenraces, die al sinds 2009 met uitzondering van de twee coronajaren worden gehouden in de Hilversumse Meent, heeft de zaken goed op orde. Dat betekent dat het evenement aan de lokale, regionale en landelijke wetten en regels voldoet. Voor de gemeente is er geen enkele reden om de vergunning te weigeren.

Scheepers voelde zich tijdens die vergadering overvallen. Hij meende dat het onderwerp van dierenwelzijn hoorde bij zijn collega Karin Walters. Volgens de ambtenaren vallen de grasbaanraces in de Hilversumse Meent onder evenementen, waar de VVD’er verantwoordelijk voor is. Hij beloofde ‘snel’ met een reactie te komen op de vragen van Frensdorf. Dat werd pas deze week.

Hoe kan het dat een gemeente een vergunning afgeeft aan evenement dat niet goed is voor paarden en hoe zit dat met nieuwe edities? Op deze vragen wil Frensdorf al even antwoord hebben, nadat zij half juni als inspreker de politiek had toegesproken. Dat was na het evenement dat op 25 mei weer duizenden bezoekers trok.

Nee zeggen tegen zo'n dierenevenement kan pas als er voldoende aanwijzingen zijn voor dierenmishandeling. “Daarbij moet naar de getroffen maatregelen worden gekeken. Elementen die hierin onder andere een rol spelen zijn onderzoek door een dierenarts, voldoende beschutting, voedsel en water. De controle op het gebied van dierenwelzijn ligt hier bij evenementen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit”, schrijft Scheepers.

Stang in de mond

Voor Frensdorf is het klip-en-klaar dat er sprake is van dierenmishandeling en is het tijd dat een evenement als de grasbaanraces snel tot het verleden behoort. Tijdens haar inspraakbeurt had ze het bijvoorbeeld over tongen die worden vastgebonden en paarden die een stang in de mond krijgen, terwijl de berijder het paard zo hard mogelijk wil laten rennen.

“Aan de achterkant de zweep en aan de voorkant wordt aan het meest gevoelige deel van de mond getrokken. Dat is gewoon ernstig dierenleed. Daar is intussen iedereen het wel over eens. Het is ook niet zozeer meer de vraag of het ernstig is. De vraag is wanneer gaan wij met z’n allen tegemoet komen aan het merendeel van de bevolking die gewoon niet meer wil”, gaf ze de Hilversumse politiek mee.