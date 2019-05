Grasbaan Hilversum is (bijna) klaar voor de paardenraces: "Fantastisch spektakel"

HILVERSUM - Vlaggen worden gehesen, het parcours gemeten en de paarden warmgelopen. Tot het laatste moment wordt er hard gewerkt om alles af te hebben voor de Grasbaanraces op de Hilversumse Meent. "Het is altijd hectisch zo vlak voor de start, maar we zijn straks helemaal klaar om 4.000 bezoekers te ontvangen."

Live te zien bij NH Gooi

De Grasbaanraces zijn vanmiddag vanaf 16.00 uur live te volgen via NH Gooi op televisie en deze site/app.

De grasbaan is nu nog leeg, maar later vandaag barst het draverijfeest in volle omvang los. "Dit is hét paardensportevenement van 't Gooi," vertelt voorzitter Tom van Eijden. "We hebben paardenraces, vermaak voor kinderen en demonstraties." Met als thema dit jaar: het paard in de cavalerie.

Boerin Maartje Jansen heeft met liefde haar koeien een weiland verplaatst om ruimte te bieden aan de Grasbaanraces. "Dit is een fantastisch spektakel. Prachtige paarden, veel publiek en hopelijk ook heel mooi weer." Haar schoonvader bood elf jaar geleden voor het eerst onderdak aan het evenement. "Wij hebben dat overgenomen en deze traditie hoort er nu helemaal bij."

In deze video vertelt boer Sach Jansen hoe het elf jaar geleden allemaal begon.



Voorzitter Tom van Eijden vertelt over zijn paard Civic, inmiddels met pensioen, maar twee jaar geleden nog een winnaar. Let op: Civic mengt zich zelf ook in de discussie.



Corrie Meijer is vrijwilliger en vertelt wat er zo leuk is aan de Grasbaanraces.



Eric Westerveld helpt mee achter de schermen, maar is ook de eigenaar van een paard dat meedoet. In deze video vertelt hij hoe hij zijn kansen inschat.



Het entreegeld bedraagt tien euro, waarvan één euro naar de Bobby & Robine Foundation gaat.