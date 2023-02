800 extra plekken voor asielzoekers in Zaanstad en 'hotelboten' langer in gebruik

Op dit moment zijn er sinds 2021 zo'n 720 opvangplekken in de Achtersluispolder. Hiervoor was de 'hotelboot' in 2015 ook al in gebruik. Er zaten toen zo'n 600 mensen in de opvang. Als de gemeenteraad toestemt en het Rijk een financiële bijdrage levert, blijft de opvang minstens vijf jaar liggen.

De verwachting is dat er ook over vijf jaar nog opvangplekken nodig zijn en daarom is Zaanstad aan het kijken naar permanente, kleinschalige locaties verspreid over de stad.

NH Nieuws maakte een reportage vlak voor de heropening in november. Tekst gaat door onder de video.