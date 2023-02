PVV verbijsterd over doorzetten huisvesting van statushouders en spoedzoekers Zwaagdijk-West

De PVV Noord-Holland wil opheldering van de provincie over het doorzetten van plannen voor het huisvesten van spoedzoekers en statushouders in Zwaagdijk-West. Eerder zei de gemeente Medemblik dat het plan niet haalbaar was, maar de provincie vindt die conclusie te voorbarig.

NH Nieuws

Langere tijd werd er gekeken naar Balkweiterhoek 76, grond in handen van de provincie. De plannen zorgde voor de nodige onrust in de omgeving. Omwonenden hadden het idee dat alles al in kannen en kruiken was voordat ze erover waren geïnformeerd. Plan financieel niet haalbaar Eind januari werd duidelijk dat volgens de gemeente Medemblik en betrokken woningcorporaties het Grootslag en de Woonschakel de plannen financieel niet haalbaar zijn. Maar de provincie zegt nu toch eerst het haalbaarheidsonderzoek te willen afmaken. "Voor het oplossen van de wooncrisis en het opvangen en huisvesten van statushouders hebben we juist nieuwe locaties en woningen nodig", aldus een woordvoerder. Een besluit dat kwaad bloed zet bij de provinciale fractie van de PVV. Fractievoorzitter Marco Deen zegt dat de provincie zich 'als een bullebak gedraagt' richting de gemeente Medemblik en wil opheldering. Oproep om onderzoek te stoppen "De provincie schuift daarmee het eerdere oordeel keihard aan de kant. De PVV is verbijsterd over de gang van zaken." Reden genoeg om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten en op te roepen om met het haalbaarheidsonderzoek te stoppen 'om nog meer maatschappelijke onrust te voorkomen.' De provincie heeft 30 dagen om de vragen te beantwoorden