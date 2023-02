Pleun wint met zijn blonde lokken en lange manen 'Leukste Hond van Schoorl 2023'

Hond Pleun is verkozen tot de 'leukste hond van Schoorl 2023'. Van de 150 deelnemende viervoeters kreeg de Cocker Spaniël de meeste stemmen. Staatsbosbeheer organiseert inmiddels jaarlijks een hondenverkiezing om aandacht te vragen voor de aanlijningsplicht tijdens het broedseizoen in het natuurgebied.

De aanlijnplicht-campagne van Staatsbosbeheer start op 1 maart omdat het broedseizoen voor vogels dan begint in het Schoorlse bos. In de duinen broeden de houtsnip en nachtzwaluw op de grond. Loslopende honden kunnen de dieren verstoren en wegjagen.

"Met de start van het broedseizoen moeten honden weer aan de lijn in de Schoorlse Duinen. Om hondenbezitters hier op een opvallende manier aan te herinneren, zoeken we elk jaar naar een nieuw boegbeeld voor deze prachtige plek", zegt boswachter Samuelle van Deutekom.

Fotoshoot

Met 28 procent van de stemmen zal de Cocker Spaniël dit jaar de hoofdrol spelen in de campagne van Staatsbosbeheer. Zijn snoet zal tijdens het broedseizoen op alle posters in Schoorl prijken. Daarvoor moet hij nog wel eerst een dagje met een fotograaf op stap. "Naast de titel 'leukste hond van Schoorl 2023' krijgt hij een echte fotoshoot", besluit Samuelle in het bericht op Instagram.