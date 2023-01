Wapperende oren of een aaibaar bolletje: Staatsbosbeheer zoekt de allerleukste hond

Met het broedseizoen in aantocht zoeken boswachters van de Schoorlse Duinen weer naar de leukste hond van Schoorl. De traditionele zoektocht is vooral bedoeld baasjes eraan te herinneren hun honden vanaf 1 maart aan te lijnen. "De winnende hond krijgt een professionele fotoshoot", zegt boswachter Samuelle van Deutekom.

Van 1 maart tot 1 september moeten alle honden in de Schoorlse Duinen aan de lijn voor het broedseizoen. Loslopende honden kunnen de dieren in het bos namelijk verstoren. Sinds twee jaar houdt Staatsbosbeheer daarom een hondenwedstrijd om eigenaren te herinneren aan de aanlijningsplicht.

In de duinen broeden vogels als de houtsnip en nachtzwaluw op de grond. Honden die dicht langs broedplekken lopen, kunnen de aanstaande ouders verjagen. "Alleen de geur die de honden achterlaten kan al genoeg zijn. Ook voor vossen, marters en konijnen is de rust in deze periode extra belangrijk", legt de boswachter van de Schoorlse Duinen uit.

Trucs voor mooiste kiekje

Vanaf deze week kan iedereen de leukste foto van zijn of haar hond insturen. Meedoen kan tot en met 5 februari. Een team van boswachters maakt vervolgens een selectie. Hierbij wordt gekeken naar uitstraling, de locatie (in de natuur) en natuurlijk of de hond aan de lijn zit. "Het publiek kiest uit die selectie een favoriet. De winnende hond krijgt een professionele fotoshoot en komt op alle banners en borden in het gebied te staan."

Wil je jouw hond zien schitteren op de grote banners in de Schoorlse Duinen? Stuur je foto hier in en vertel waarom jouw hond de leukste van Schoorl is. Of deel het op Instagram via #deleukstehondvanSchoorl.