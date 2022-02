Bijna duizend aanmeldingen bij verkiezing 'Leukste hond van Noord-Holland'

"We hebben via ons speciale aanmeldformulier 700 aanmeldingen binnengekregen en via Instagram bijna 300", vertelt boswachter Samuelle van Deutekom. Samen met haar collega Yvonne begon ze vanmorgen de foto's te selecteren. Niet alles voldoet aan de voorgeschreven regels. "Op de foto's moeten de honden aan de lijn zijn, ergens in de natuur."

De boswachters in Schoorl maken een eerste selectie van zo'n vijftig hondenfoto's. "Wij sturen die shortlist dan weer naar de collega's in de provincie. Daaruit komt dan een lijst van tien honden waar het publiek op mag stemmen. Die komt zo snel mogelijk online", legt Samuelle van Deutekom uit. "De winnaar wordt het gezicht van onze voorjaarscampagne rond de start van het broedseizoen."

Broedseizoen

Want dat zit er alweer aan te komen. De campagne moet hondenbezitters er op speelse wijze op attent maken dat tijdens het broedseizoen de honden weer verplicht aan de lijn moeten. "Het verschilt per regio wanneer dhet seizoen begint. Vaak is dat 15 maart, maar zoals hier in Schoorl moeten de honden al per 1 maart aan de lijn. We willen bezoekers vragen om even goed op de borden bij de natuurgebieden te kijken."