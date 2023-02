Ravage na frontale botsing op de N244 bij Zuidoostbeemster

Dit is niet de eerste keer dat auto's frontaal op elkaar botsen op deze provinciale weg.

De N244 bleef toegankelijk, de politie leidt het verkeer om het ongeluk heen en de oprit is niet afgesloten. Momenteel worden allebei de auto's weggesleept door een bergingsbedrijf. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht.

Volgens een woordvoerder van de politie 'maken alle betrokkenen het goed' en hoefde er niemand naar het ziekenhuis te worden gebracht. Wel was er een ambulance om alle inzittenden ter plaatse na te kijken.

De twee auto's botsten frontaal op elkaar op de provinciale weg, toen een van de auto's rechtdoor reed en de andere wilde afslaan naar de A7. In een van de auto's zat een gezin met kinderen.

