Meerdere mensen naar ziekenhuis door frontale botsing op N244

Het ongeluk gebeurde rond half vier op het stuk weg tussen de Middenweg en de aansluiting met snelweg A7. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht.

De politie bevestigt dat zeker één persoon uit de auto geholpen moest worden door de brandweer. Wat er met de andere slachtoffers aan de hand is, is nog onduidelijk. De weg stond in ieder geval vol met meerdere ambulances, ook was er een traumahelikopter geland.

Weg afgesloten

Vanwege het ongeluk en de hulp aan de slachtoffers was het bewuste deel van de N244 afgesloten. De politie riep automobilisten op de weg te mijden.