Gewonde bij frontale aanrijding met twee auto's op N244 bij De Rijp

Twee auto's zijn betrokken geraakt bij een ongeluk op de N244 ter hoogte van De Rijp: "Het lijkt te gaan om een frontale botsing. Er is één persoon gewond geraakt", meldt de politie. De weg is voorlopig afgesloten.

Het gebeurde zojuist in de richting van West-Grafdijk - naar het westen, net voorbij het kruispunt bij De Rijper Eilanden. Een auto is zwaar beschadigd en de brokstukken liggen op de weg.

Er is ook een brandweerauto naar de plek van het ongeval om alles af te zetten en op te ruimen. Het is niet duidelijk hoelang dat duurt. Ook is de toedracht van het ongeluk niet bekend: dit wordt onderzocht.

De opgeroepen traumahelikopter is afgemeld, maar de gewonde - identiteit nog onbekend - is wel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.