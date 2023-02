'Geen Joodse panden gekocht in WOII': onderzoek naar rol Noord-Hollandse gemeenten

Gemeenten in de kop van Noord-Holland hebben zich niet schuldig gemaakt aan de aankoop van onteigende panden van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Die conclusie trekt de Radboud Universiteit in Nijmegen na uitgebreid onderzoek. Het rapport is vandaag gepresenteerd in Alkmaar. Opluchting met gemengde gevoelens bij burgemeester Anja Schouten van Alkmaar: "We hebben ons niet verrijkt zou je zeggen, maar wat zijn we destijds slecht omgegaan met het slachtofferschap van de joodse gemeenschap."

Onderzoeker Ingrid van der Vlis van de Radboud Universiteit vertelt het schrijnende verhaal van Simon en Clara Trijbetz-Wertheim uit Alkmaar. "Zij moesten hun winkelpand aan de Langestraat verkopen, dat in handen kwam van een schoenenfabriek. Het echtpaar is vermoord in Sobibor. Alleen de zoon keerde terug na de oorlog. Pas via een slepende, formele en juridische procedure kwam het pand weer in handen van de familie."

Het gaat om de zogenoemde 'Verkaufsbücher', de administratie die de Duitsers in de oorlog bijhielden over doorverkocht onroerend goed dat ze van Joden hadden onteigend. Die boekhouding is in 2019 gedigitaliseerd door het Nationaal Archief. Aanleiding voor onderzoeksprogramma Pointer om hier in te duiken en gemeenten te vragen naar hun rol destijds. Veel gemeenten hadden hierop geen antwoord en dat leidde tot het onderzoek van de Radboud Universiteit.

In geen van de gevallen in de kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland is bekend dat gemeenten panden hebben aangekocht van de Duitsers of hier pogingen toe hebben gedaan. Burgemeester Schouten van Alkmaar. "Ik zou kunnen zeggen: 'oh gelukkig, de gemeente Alkmaar heeft zich niet verrijkt', maar wat is het verschrikkelijk wat die mensen is aangedaan en dat het slachtofferschap van de joden niet is erkend na zoveel leed."

Oorlogskoper

Er is één geval bekend waarbij Heiloo mogelijk een dubieuze rol speelde en kan worden gezien als oorlogskoper. In 1941 kocht de gemeente een stuk landbouwgrond met daarop een woning van een Joodse eigenaar. Dit was officieel niet onteigend, maar de eigenaar werd wel tot verkoop verplicht. De tijdelijk aangestelde NSB-burgemeester Arie Eriks van Bergen kocht op persoonlijke titel een woning van een Joodse inwoner die haar rechten was kwijtgeraakt.

Dat gemeenten geen onteigend vastgoed kochten wil nog niet zeggen dat ze hierin ook geen enkele rol hadden. Op veel plaatsen werkten ze mee aan het transport en de opslag van inboedels van onteigende woningen of er waren bedrijven die dit namens de gemeente deden. Maar het is vaak ook weer onduidelijk in hoeverre dat deze gemeenten destijds was aan te rekenen. Ze stonden allemaal in meer of mindere mate onder Duitse gezag en onafhankelijk werken was er niet meer bij.