DNA-onderzoek naar dode brand Schellinkhout vergt veel tijd

Het is nog altijd niet duidelijk wie de dode is, die omkwam bij de fatale brand op een bedrijventerrein in Schellinkhout. Het DNA-onderzoek is nog in volle gang, laat de politie tegenover WEEFF/NH Nieuws weten.

In de nacht van zaterdag 28 of zondag 29 januari brak aan de Dorpsweg in Schellinkhout een felle brand uit. Op het terrein stonden veel bedrijfsunits, waarvan een aantal totaal is verwoest. De volgende ochtend werd bij het nablussen in één van de units een dode gevonden. De identiteit hiervan is dus nog altijd niet bekend.

Een DNA-onderzoek moet uitsluitsel geven, zo werd al eerder bekend. "We hebben iemand op het oog", zegt politiewoordvoerder Joey Brink. "Maar vergelijkingsmateriaal is niet eenvoudig voor handen. Het heeft tijd nodig en we zijn er druk mee bezig. Pas als het 100 procent zeker is om wie het gaat, brengen we het naar buiten."

Dat het DNA-onderzoek veel tijd in beslag neemt, kan erop wijzen dat het slachtoffer uit het buitenland komt. "Daar doen wij lopende het onderzoek geen uitspraken over", zegt woordvoerder Brink.

Vorige week maakte de politie bekend dat het technisch onderzoek naar de brand is afgerond. Door de heftigheid van de brand is niet te achterhalen waar het is gestart. Wel wordt er verder onderzocht of er strafbare feiten zijn gepleegd. Dit zou kunnen duiden op de illegale bewoning in de bedrijfsunits, waarover veel verhalen de ronde doen.