Zaankanters hebben dolle pret en autopech met hun 'oude barrel' in Noorwegen

Veel sneeuw en hard gelach: team Elvis is pas drie dagen onderweg en heeft al heel wat avonturen beleefd. De Zaankanters Paul Kok, Erwin Vinke, Michael Leegwater en Ruud Huijgen rijden met hun Volvo uit 1990 de Carbage Run in Scandinavië. Het idee: met een oud barrel de minder toeristische routes door Europa volgen, in dit geval dus in Scandinavië.