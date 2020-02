In panter gehulde moeder en dochter doen mee aan Carbagerun door Scandinavië: "Wij laten de mannen thuis"

LIMMEN - Door meters sneeuw en over gladde wegen met een auto die niet meer waard is dan vijfhonderd euro. Dat is voor Naomi Peggeman en Ingrid Kraakman een avontuur dat zij niet willen missen. Volgende week begint voor moeder en dochter uit Limmen de tocht van hun leven door Scandinavië. "Het is echt een mannending, dus we zullen wel opvallen in panter."

Wekenlang hebben ze geklust aan hun barrel. "We hopen dat de grote eland op de achterkant goed blijft zitten, als we teveel nattigheid krijgen verliest hij waarschijnlijk wel een poot."

Moeder en dochter zijn er helemaal klaar voor. Voor hen begint de reis zondag naar het hoge noorden vanuit Limmen al, zodat ze de volgende ochtend met de Carbage-caravaan hun droomreis kunnen starten. "Een beetje fout is het wel, ons panterjasje, maar we vallen wel op", zegt Ingrid. "Ik wilde eerst met een vriendin maar zij kon niet meer, dus het is wel fantastisch dat ik dit kan doen met mijn dochter."

Ook Naomi heeft veel zin in de reis. "We gaan zonder mannen, een mannending doen! En die hebben we ook helemaal niet nodig. Ik kan banden verwisselen, en dat zullen we zeker ook moeten doen. Je hebt de run niet echt beleefd als je de auto niet moet uitgraven of een platte band hebt."

Elkaar helpen

Tijdens de Carbagerun moeten de dames ook opdrachten uitvoeren. Voor elke geslaagde opdracht kunnen ze punten verdienen. "Gelukkig is het niet wie het snelste is, dus iedereen helpt elkaar."

NH Nieuws volgt het duo met hun reis, dit is te volgen via ons Instagrampagina.