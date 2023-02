Voorbereid op alles vertrekken deze Zaankanters voor de roadtrip van hun leven

Een flinke roadtrip door Zweden en Noorwegen, midden in de winter. Dat leek de Zaankanters Paul Kok, Erwin Vinke, Michael Leegwater en Ruud Huijgen een goed idee. Ze omschrijven zichzelf als een tikje krankzinnig en daarom doen ze mee aan de Carbage run. Het idee: met een oud barrel de minder toeristische routes door Europa volgen, in dit geval dus in Scandinavië.

De Volvo uit 1999 heeft Paul Kok al in september op de kop getikt. Geheel binnen de regels: de dagwaarde mag niet meer dan 500 euro zijn. "Het was een uitdaging om wat te vinden maar het is gelukt. Hij heeft 480.000 kilometer op de teller en we gaan er dik 5.000 kilometer bovenop gooien", zegt hij met een goedkeurend oog op de wagen. Het komt goed uit dat hij ervaring heeft als monteur.

Van goede vriend Erwin Vinke hoeven de mannen in ieder geval geen technische kennis te verwachten. Stickers plakken kan hij echter uitstekend en het moet gezegd, de wagen valt flink op. "Ik ga mee voor de gezelligheid en de mooie landschappen", grinnikt hij. "Ik denk dat we heel veel gaan beleven. Best spannend." Overigens heeft hij genoeg ervaring met lange autotochten: vorig jaar reed hij met familie op en neer naar de Poolse grens met Oekraïne om goederen weg te brengen en vluchtelingen op te halen.

Geen Hazes maar Elvis

De vrienden wilden eigenlijk verkleed als André Hazes richting Zweden, maar dat is toch Elvis Presley geworden. "In de Scandinavische landen hebben ze natuurlijk niet gehoord van André Hazes. Het leuke is: niemand van ons is echt fan van Elvis. Maar als we straks terugkomen zijn we allemaal Elvis-fan, dat kan niet anders. Elvis draaien, bakkebaarden laten groeien en straks komen er vier Kings of Rock ‘n Roll terug, haha."

Tekst loopt door onder de foto.