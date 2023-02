Gemeenten hangen vlag halfstok voor vele aardbevingsslachtoffers

Veel Noord-Hollandse gemeenten hebben de vlag halfstok hangen om hun medeleven te tonen aan de slachtoffers en nabestaanden van de aardbevingen op de grens van Turkije en Syrië. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen loopt nog steeds op: er zijn al zeker 10.000 mensen overleden.

Gemeente Zaanstad

Jan Hamming, de burgemeester van Zaanstad, hing gisteren de vlag van het stadhuis halfstok. "Onze gedachten zijn bij alle slachtoffers en nabestaanden", schrijft de gemeente op Twitter. Ook de gemeente Huizen betuigt het medeleven met de slachtoffers en de mensen die dakloos zijn geraakt door de aardbevingen maandag. Tekst gaat door onder de tweet.

Het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië zijn getroffen door een zware aardbeving. Daarbij zijn veel mensen omgekomen. Ook zijn velen dakloos geraakt. Uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van de aardbevingen, hangt de vlag op het gemeentehuis halfstok. pic.twitter.com/kzPFkxiPrW — Gemeente Huizen (@Gemeente_Huizen) February 8, 2023

Ook in Heemskerk heeft de gemeente de vlag halfstok gehangen. "Wij leven mee met alle slachtoffers en hun familie., schrijven zij op Twitter. Tekst gaat door onder de foto.

Gemeente Heemskerk

In Haarlem besloot de gemeente een Turkse vlag halfstok te hangen vanaf het stadhuis. Burgemeester Jos Wienen hing hem gisteren zelf op met slachtoffers in beide landen in gedachten. Tekst gaat door onder de foto.

Gemeente Haarlem

Ook in Beverwijk is de vlag halfstok gehangen vanwege de slachtoffers in Turkije en Syrië. Op Facebook is te lezen dat de Turkse gemeenschap uit de gemeente daar blij mee. "Wij willen gemeente Beverwijk bedanken voor dit gebaar namens de Turkse gemeenschap", schrijft Ali Akdeniz namens hen. De gemeente Velsen heeft de vlag met dezelfde gedachte halfstok gehangen.

Vandaag hangt bij het gemeentehuis de Nederlandse vlag halfstok. Dit is voor de slachtoffers en nabestaanden van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Onze gedachten gaan naar hen uit.#aardbeving #Turkije #Syrië pic.twitter.com/QCBVAv2VGt — Gemeente Velsen (@gemvelsen) February 7, 2023

