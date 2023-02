Hilversumse beiaardier speelt liedjes voor slachtoffers van de aardbevingen

"Ik probeer altijd iets actueels te spelen", vertelt Wim Ruitenbeek aan NH Nieuws. "Ik wil een beetje medeleven betuigen aan de mensen uit Turkije en Syrië. Veel meer kun je eigenlijk ook niet doen vanaf hier."

De beiaardier speelt het Syrische 'Tiri Tiri ya asfoura' en het Turkse 'Dandini dandini dastana'. Beide liedjes zijn door Richard de Waardt, stadsbeiaardier in Rotterdam in het Groot Rotterdams Songbook gezet. "Ik ken zelf niet zoveel van die liedjes, omdat ik die achtergrond niet heb en de vraag niet eerder heb gehad", vertelt Ruitenbeek. "Beiaardier Richard de Waardt wil van alle 170 nationaliteiten in Rotterdam een liedje opnemen in het boek. In het eerste deel staan deze liedjes al. Het is hele mooie muziek."

Vogeltje

"Het Syrische liedje is een soort vredesliedje dat te horen is geweest in de oorlog met Libanon", weet Ruitenbeek te vertellen. "Vertaald staat er in de tekst 'Vlieg, vlieg, kleine vogel'. Ook zit er een stukje in over een vogel zonder huis, dat vond ik erg bij de situatie passen." Het Turkse liedje is een slaapliedje dat veel mensen met een Turkse achtergrond kunnen kennen.

Vanochtend om 11.00 uur speelt Ruitenbeek de liedjes vanaf het raadhuis in Hilversum. Morgen om 12.00 uur speelt Ruitenbeek de twee liedjes ook op het stadhuis in IJmuiden. "Over twee weken is de oorlog in Oekraïne alweer een jaar bezig, dan zal ik daar ook aandacht aan besteden", blikt hij vooruit.

Meer muziek

Ruitenbeek is op zoek naar meer Turkse of Syrische liedjes, zodat hij volgende week nog meer kan spelen. Hij roept mensen die bladmuziek hebben op om hem dat te mailen.