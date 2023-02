Turkse vlag halfstok op stadhuis Haarlem: "Wij leven mee met de slachtoffers"

"Hiermee willen we onze betrokkenheid laten zien bij de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië", zegt de burgemeester. "We leven ook mee met de Turkse en Syrische gemeenschap in Haarlem. Zij maken zich grote zorgen om hun dierbaren in het aardbevingsgebied."

Rode Kruis

In het aardbevingsgebied zijn miljoenen mensen getroffen. Er liggen nog veel mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. In beide landen zijn grote reddingsoperaties op touw gezet. Daarvoor is veel geld nodig. Het Nederlandse Rode Kruis haalt geld op via giro 7244.