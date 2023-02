Alaaf! In Sint Maarten barst dit weekend het carnaval al los

Overal wordt carnaval pas over anderhalve week gevierd, maar in Sint Maarten - of eigenlijk: Knorrenburg, zoals het dorp dan heet - vieren ze dit weekend al feest. Tjeerd Höfte, voor even prins Ot de tweede, verheugt zich er op, zo vertelde hij op NH Radio.

Nog iets waar Sint Maarten uniek in is: de prins carnaval blijft hier net zo lang tot diegene er zelf genoeg van heeft. Wel krijgt hij elk jaar een nieuwe prinses die hem vergezelt. Dit jaar is dat prinses Marit. Zij hoorde op 11 november dat zij deze rol mocht vervullen.

Al maanden van tevoren wordt begonnen met de voorbereidingen van carnaval. Zo is in september de eerste vergadering. Gisteren is begonnen met de opbouw en vandaag gaat het feest los. Een week eerder dus dan de rest van het land. Maar ook volgende week is het nog feest: "Wanneer het landelijke carnaval is, gaan wij naar de buurtverenigingen toe."

De afgelopen twee jaar kon het feest vanwege de coronapandemie grotendeels niet doorgaan. Extra zuur was dat voor Knorrenburg, omdat de vereniging vorig jaar juist hoopte uit te pakken vanwege het 44-jarig jubileum (vier keer elf, een carnavalsjubileum). Nu kan dat alsnog.

Masked singers

Carnaval in Sint Maarten is op 10, 11 en 12 februari. Vanavond zijn er optredens onder de naam 'Masked singers' en morgenavond is er een gemaskerd bal. Maar het is niet alleen feest: prins carnaval bezoekt deze dagen ook de jongste en oudste inwoners van het dorp en steekt zieken een hart onder een riem door bij ze langs te gaan. "Zo staan we ook nog een beetje stil bij de leuke en minder leuke gebeurtenissen in de familie Knorrenburg", vertelt Tjeerd Höfte.