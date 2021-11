Carnavalsverenigingen vervroegen bal of gaan noodgedwongen over op online feest

Teleurstelling overheerste bij de carnavalsverenigingen, toen vorige week vlak voor hun jaarlijkse verkiezing van de prins(es) carnaval een tijdelijke lockdown werd aangekondigd. Waar carnavalsvereniging de Meerkoetelaars in Middenmeer het feest met een paar uur vervroegde, zagen verenigingen Sint Knorrenburg (Sint Maarten) en De Krabbetukkers (Den Helder) zich genoodzaakt over te gaan op een digitale bekendmaking.

In Middenmeer werd razendsnel geschakeld nadat vrijdag de beperkende coronamaatregelen werden aangekondigd: de carnavalsvereniging vervroegde het prinsenbal van 19.00 uur naar 15.00 uur en zo kon - vlak voor alle horeca om 20.00 uur dicht moesten - toch nog feestend de nieuwe prins carnaval bekend worden gemaakt. De oude prins Paljas 1/3 (ook wel bekend als Ton van Oers) droeg het stokje over aan prins Los Bollos (alias Jeroen van de Velde).

Maar zowel in Sint Maarten als in Den Helder ging het feest letterlijk niet door. Uiteraard is er wel een nieuwe prins en prinses gekozen, alleen verliep de bekendmaking digitaal. De Krabbetukkers koos voor prins Danny I (in het dagelijks leven bekend als Danny Wielens).

Sint Knorrenburg houdt de prins tot hij zelf opstapt of wordt afgezet, dit jaar werd nu enkel een prinses herkozen: dit werd Carlijn Kaag. Zij kwam bij de prins zelf (Tjeerd Höfte) thuis om zich voor te stellen. "Het leuke is dat zij elf jaar geleden als jeugdprinses was gekozen", vertelt Höfte. De nieuwe jeugdprins- en prinses zijn Wessel Broersen en Jenne Prins.

Jubilea

Beide carnavalsverenigingen hoopten dit seizoen extra groot te kunnen uitpakken. De Krabbetukkers bestaan 60 jaar, Sint Knorrenburg viert haar 44-jarig bestaan. "We hopen dat het bij deze drie weken lockdown blijft en dat we daarna wel kunnen feestvieren", zegt Stefan den Braber van de Krabbetukkers.

In Sint Maarten begint het jubileumjaar op 19 december met een autopuzzelrit door de omgeving, op 22 januari gevolgd door een groot prinsenbal. "Daarbij nodigen we ook de bevriende carnavalsverenigingen om ons heen uit", zegt Höfte.

Hele jaar feest

Hij hoopt dat dit feestje niet in het water valt, "maar het is wel kritisch, want daar komen veel mensen bij elkaar". Ook na carnaval blijft Sint Knorrenburg feest vieren. Van een wandelwedstrijd (april), boerengolf (juni) en een zomerfestiviteit (juli) tot een sportactiviteit (september), een wandeltocht (oktober) en een lichtjesloop (november/december). "Allemaal vanwege ons jubileum. De grove lijnen zijn uitgezet, nu is het zaak alles uit te werken."