Schipholherrie boven Uithoorn niet ernstig genoeg: bewoners geen recht op isolatie

Uithoornaars voelen zich vergeten in het programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om geluidhinder rondom Schiphol terug te dringen. Inwoners van de gemeente staan nu niet op de lijst voor het krijgen van gratis gevelisolatie.

Die isolatie is een eerste stap in een plan van het ministerie om de gezondheid van omwonenden van Schiphol te beschermen door geluidshinder te beperken. In Uithoorn zou die geluidshinder niet ernstig genoeg zijn.

Bewonersorganisatie PUSH Uithoorn veegt de vloer aan met de regeling van het ministerie van Infrastructuur. Volgens voorzitter Mirella Visser voldoet Uithoorn wel aan de eisen die ervoor nodig zijn om gratis te worden geïsoleerd. Visser benadrukt in de zienswijze van de bewonersgroep dat er zelfs woningen onterecht zijn geïsoleerd in Aalsmeer, Amstelveen en Zwanenburg, omdat er uiteindelijk minder overheen is gevlogen dan verwacht.

Volgens PUSH is de groei van Schiphol voor een groot deel voor de rekening gekomen van inwoners van Uithoorn, die onder de rook van de Aalsmeerbaan wonen. De bewonersorganisatie roept het ministerie op Uithoornaars dezelfde rechten en bescherming te bieden die andere bewoners in gelijkwaardige omstandigheden wel hebben gekregen.