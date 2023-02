FNV blijft dwarsliggen: ondanks nieuw akkoord, kans op staking Easyjet op Schiphol groot

Als het aan vakbond FNV ligt, gaat ook een nieuw principeakkoord voor een betere cao voor het Nederlandse cabinepersoneel van Easyjet de vuilnisbak in. De bond zegt dat het nieuwe akkoord nauwelijks beter is dan een vorig voorstel van de Britse prijsvechter en is boos dat FNV niet mee mag onderhandelen. Easyjet wil alleen zakendoen met cabinebond VNC. Als Easyjet niet ingaat op de eisen van FNV, wordt er mogelijk tijdens de meivakantie op Schiphol door stewards en stewardessen van Easyjet gestaakt.

Vliegtuigen van KLM en Easyjet op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) maakte het principeakkoord met Easyjet vandaag bekend. Volgens VNC is de bond erin geslaagd om een sterk verbeterde loonsverhoging binnen te slepen: in totaal 13.5 procent voor 2023 en 2024, en afhankelijk van de inflatie, tot 5 procent erbij in 2025. Wat betreft FNV luchtvaart is dit principeakkoord een sigaar uit eigen doos. De prijsvechter zou nog steeds beknibbelen op extra vergoedingen en de pensioenpremie voor het personeel. Niets in te brengen FNV-bestuurder Stijn Jansen laat NH Nieuws weten leden die ook nog lid zijn van VNC op te roepen tegen het akkoord te stemmen. FNV heeft verder niets in te brengen, omdat Easyjet de vakbond niet als onderhandelaar erkent. De leden van VNC hebben het vorige principeakkoord met een overgrote meerderheid afgewezen. Easyjet heeft zo'n 250 Nederlandse stewards en stewardessen op Schiphol in dienst. Van hen zijn er 100 lid van FNV. Zij hebben unaniem ingestemd met acties op Schiphol, als hun werkgever niet alsnog met FNV om tafel gaat. 'Schiphol platleggen in de meivakantie' De prijsvechter heeft tot volgende week donderdag om FNV te erkennen, anders volgen er prikacties zoals het vertragen van vluchten of geen verkoop van consumpties aan boord. Als dat allemaal niet helpt, wil FNV 'Schiphol platleggen' door te gaan staken in de meivakantie. Stakingsbrekers Easyjet heeft NH Nieuws laten weten 'eventuele verstoringen te zullen beperken'. Bij acties in het verleden zette Easyjet buitenlandse stakingsbrekers in. Dagelijks vertrekken en landen er tientallen vluchten van Easyjet op Schiphol. Op een deel van die vluchten werken piloten, pursers, stewards en stewardessen met in Nederland afgesloten contracten. Easyjet is na KLM de grootste maatschappij op Schiphol.