Barbara de Reijke op traditionele wijze met huifkar geïnstalleerd als burgemeester Blaricum

Het heeft veel weg van een sprookje: de traditionele wijze waarop Barbara de Reijke woensdagavond is geïnstalleerd als burgemeester van Blaricum. Met een huifkar werd ze met haar gezin, vanuit Laren, haar nieuwe thuis Blaricum binnengereden. In de Dorpskerk kreeg De Reijke uiteindelijk haar ambtsketting om haar nek.

Als een soort sprookje komt Barbara de Reijke, vier op de bok van de huifkar, Blaricum inrijden. Het ritje van het rijtuig begon bij het Larense Brinkhuis en reed via de Torenlaan Blaricum in, richting de Dorpskerk waar deze zogenoemde buitengewone raadsvergadering begon. Maar in de dorpskerk krijgt ze geen glazen muiltje, maar de Blaricummer ambtsketting.

Traditionele Blaricumse koets/huifkar

De traditie met de koets/huifkar (afhankelijk aan wie je het vraagt) stamt uit 1895. Toen werd burgemeester Hosang voor het eerst op deze feestelijke manier Blaricum binnengereden. Hij was namelijk de allereerste burgemeester van buiten boerendorp, zo vertelt dorpshistoricus Frans Ruijter in het programma NH Radio Lunchroom. "Daarvoor waren de burgemeesters vrijwel allemaal oudere boeren uit Blaricum." De boeren wilde hem op feestelijke wijze binnenhalen en een traditie was geboren.

De paarden die de huifkar voortrokken waren dan ook van de boeren zelf en mochten hierbij geen zadels dragen. Net buiten de dorpsgrens, vanaf de Grenslaan, werd de toekomstig burgemeester opgehaald en naar het toenmalige gemeentehuis gebracht. Tijdens het installatie van Joan de Zwart-Bloch in 2008 werd de bestemming gewijzigd van het gemeentehuis naar de Dorpskerk, omdat in deze periode de BEL-combinatie werd opgezet en de raadszaal van Laren, Blaricum en Eemnes in Eemnes kwam te staan. Daarna is de Dorpskerk de uiteindelijke bestemming gebleven.

De traditie was overigens niet alleen maar voor burgemeesters buiten het dorp. Op deze manier werden ook de nieuwe priesters het dorp binnengereden. "Hierbij werden de paarden natuurlijk versierd met geelwitte linten, de Roomse kleuren."