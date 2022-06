Primeur: Ouder-Amstel krijgt voor tweede keer volledig vrouwelijk college

Als eerste gemeente in Nederland krijgt Ouder-Amstel voor de tweede keer (niet op rij) in de geschiedenis een volledig vrouwelijk college. Als er niks onverwachts gebeurt, heeft de gemeente daarmee binnenkort een primeur op haar naam. Op 14 juni worden de wethouders geïnstalleerd.

Na de formatie in 2014 kreeg toenmalig burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen drie vrouwelijke wethouders aan haar zijde. Daarmee had Ouder-Amstel destijds dé primeur. "Dat is toen ook in het nieuws geweest", vertelt kandidaat-wethouder Barbara de Reijke, die de afgelopen vier jaar ook al wethouder was. Nu is het de eerste gemeente die voor de tweede keer uitsluitend vrouwen aan het roer heeft.

Waar Ouder-Amstel acht jaar geleden de enige Nederlandse gemeente was, is er deze bestuursperiode nóg een gemeente met een volledig vrouwelijk dagelijks bestuur: Terschelling. Op het Friese Waddeneiland wordt burgemeester Caroline van der Pol inmiddels geflankeerd door twee vrouwelijke wethouders.

Participatietraject

De komende twee weken weken werken de kandidaat-raadsleden van Ouder-Amstel aan de uitwerking van het definitieve coalitieakkoord. Eerder deze week hadden burgers en raadsleden de mogelijkheid om hun zegje te doen. "Met die input gaan we het concept-coalitieakkoord aanpassen", aldus wethouder De Reijke. "Daarmee zijn we een uitzondering", vertelt ze over dat participatietraject.

Het had weinig gescheeld of Terschelling was in de bestuursperiode 2022-2026 de enige gemeente geweest met een volledig vrouwelijk college. Omdat GroenLinks-wethouder Axel Boomgaars (32) last-minute liet weten voor het wethouderschap in Hoorn te gaan, moest zijn partij halsoverkop op zoek naar een alternatieve kandidaat voor Ouder-Amstel.