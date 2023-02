Voorjaarsschoonmaak komt eraan! 'Vlekkenkoningin' Zamarra Kok geeft tips

"Vroeger werd er gestookt met kachels en kolen erin. Aan het einde van de winter was daardoor alles zwart van de kolenpoeder. En dat werd in het voorjaar door iedereen schoongemaakt", legt Zamarra uit. Traditiegetrouw begint de voorjaarsschoonmaak aan het begin van februari en valt het bijvoorbeeld samen met de Huishoudbeurs.

Eind jaren 60 en 70 was het steeds minder nodig, omdat er minder gestookt werd met kachels. Zo werd de voorjaarsschoonmaak steeds minder populair. Toch vindt Zamarra het een goed idee om één keer per jaar je huis eens goed te poetsen. Maar het maakt volgens haar dan niet uit wanneer dat is in het jaar.

"Ik doe het bijvoorbeeld in december, net als de Japanner." Zij maken hun huis altijd aan het einde van het jaar schoon om alle troep weg te gooien die ze niet meer mee willen nemen in het nieuwe jaar. "Opgeruimd het nieuwe jaar in."

Voor een op-en-top schoon huis geeft Zamarra vijf tips:

1 Onderhoud aan apparaten

"Tijdens het schoonmaken van de keuken, vergeten we vaak de achterkant van de keuken." Het is raadzaam de koelkast stofvrij te maken aan de achterkant. Het stof zit de warmtetoevoer van je koelkast in de weg en dat kost extra energie voor je koelkast. "Iets dat je uiteindelijk in je portemonnee zult voelen."

2 Ontdooien

Wat ook scheelt in de portemonnee: het af en toe schoonmaken van de vriezer. "Laat je vriezer af en toe ontdooien. Iedere millimeter ijs, kost je meer energie." Zowel goed als je geld wilt besparen, en voor een schoon voorjaarshuis.

3 Lappen zonder schoonmaakmiddel

Ramen lappen. Wie doet het niet in het voorjaar? Zowel binnen- en buiten kunnen de ramen om de zoveel tijd een natte doek gebruiken. Vaak gaat ramen lappen gepaard met vervelende strepen. Hoe voorkom je die? Zamarra: "Voor glanzende ramen kun je het beste alleen schoonmaakazijn gebruiken, of gewoon alleen water. Ik gebruik altijd één natte doek en één schone om de ramen te drogen."

4 Kleren weer kleur geven

Kleding 'weer' wat kleur geven, is een verloren zaak, want eenmaal grauw, is het lastig om een wit shirt weer wit te krijgen. "Je moet als je een kledingstuk gekocht hebt het meteen dan met een wit wasmiddel wassen. Hier zit een stofje in dat je kleding wit houdt. Of je kunt je shirt iets witter krijgen door een badje te maken met warm water en oxipoeder en dit zes uur laten weken. Het zal iets verbetering geven."

5 Groene tegels

En hoe zit het dan met onze groene tegels in de tuin of balkon? Na alle regen zien onze tegels er niet meer zo mooi uit. "Er wordt altijd van alles aangeraden, zoals soda en azijn, maar dat is heel slecht voor je tuin en mag eigenlijk ook niet van de overheid." De beste manier volgens Zamarra is het gewoon te schrobben met heet water en een borstel. "En geen HG gebruiken als je huisdieren hebt!"