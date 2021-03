Allemaal aan de voorjaarsschoonmaak: Gooise afvalstations merken topdrukte

BUSSUM - Het lijkt erop dat veel mensen weer flink aan het klussen, schoonmaken of opruimen zijn geslagen. Dat merken de Gooise afvalscheidingsstations van de GGD. Het is er weer topdrukte.

Met regelmaat staan er lange files voor het hek van de scheidingsstations van Weesp, Bussum, Hilversum en Huizen. "Vooral aan het eind van de middag en op zaterdagen is de wachttijd langer dan normaal", laat de afvalverwerker GAD weten.

De Gooise afvalverwerker heeft ondertussen ervaring met deze drukte. Aan het begin van de coronacrisis was het ook weken achter elkaar erg druk, omdat veel mensen besloten thuis te gaan klussen en opruimen toen ze vanwege de lockdown toch thuiszaten. Verschil met toen is dat er nu meer mensen tegelijkertijd het terrein op mogen, al is dat vanwege de coronamaatregelen nog steeds beperkt.

Wachtrijen

De GAD roept mensen die met hun afval naar een van de scheidingstations willen komen op vooral 's ochtends te komen om de drukte te mijden. "Ook loont het om uw grof afval ‘op te sparen’ tot u wat meer spullen hebt om weg te brengen. Omdat nu veel mensen ook kleine beetjes komen brengen, zijn de wachtrijen extra lang", laat de GAD weten.

Het loont volgens de GAD hoe dan ook om ruim voor sluitingstijd te komen. Als er een half uur voor sluitingstijd nog een wachtrij voor het terrein staat, heeft het geen zin om te wachten. De medewerkers mogen na sluitingstijd geen bezoekers meer toelaten, ook al staan deze al langer te wachten.