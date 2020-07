Van lege verfblikken tot grofvuil: dagelijks worden bergen met afval gedumpt in de Gooise natuur

HILVERSUM - Grofvuil, zwerfafval, groenafval, verfblikken en zelfs resten van een hennepkwekerij: er worden dagelijks bergen afval gedumpt in de natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat. Boswachters zijn er helemaal klaar mee. "We komen tot ver in onze natuurgebieden nog zwerfafval tegen. Het zorgt voor bijzonder treurige taferelen in de natuur waar we toch allemaal van willen genieten", zegt boswachter John Didderen.

De boswachters van het Goois Natuurreservaat hebben er vele dumpingen een dagtaak bij: elke dag zijn ze wel bezig met het opruimen van gedumpt afval in de natuur.

Vooral na het weekend is het vaak raak. "Mensen komen met ladingen bouwafval naar de vuilstort in de sportvallei. Het GAD-scheidingsstation blijkt bij aankomst al gesloten, dus dan kieperen mensen alles maar in het aangrenzende natuurgebied. Ook op de parkeerplaatsen vinden we regelmatig huis- en groenafval. Verspreid langs de bermen komen we vaak zakken met hennepafval tegen dat uit de auto is gegooid", vertelt het GNR.

Grote afvaldumpingen

Het Goois Natuurreservaat wordt steeds vaker gebeld voor de grote afvaldumpingen. Het wordt een structureel probleem. "We merken dat er gelukkig ook bewoners zijn die heel betrokken zijn bij hun unieke ‘achtertuin’. We zien mensen zelf aan de slag gaan. Bewoners verzamelen zelf, met een plastic tas in de hand, alle rommel die ze tegenkomen tijdens hun dagelijkse rondje door de natuur. Dit initiatief waarderen we enorm maar het zou natuurlijk niet nodig moeten zijn en, ondanks deze goede initiatieven, ligt er nog een hoop afval in de natuur."

De boswachters roepen mensen op om hun afval gewoon mee naar huis te nemen en later netjes weg te gooien.