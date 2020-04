Lange wachtrijen voor Gooise afvalstations leiden tot afvaldumpingen: "Dit kan echt niet"

Door de coronacrisis lijken we allemaal aan het opruimen en klussen geslagen. Al een paar weken staan er daarom flinke files voor de afvalscheidingsstations. Die worden soms zo lang dat de wachttijden oplopen tot een uur. Afgelopen week moest er zelfs even een weg naar het Bussumse afvalscheidingsstation worden afgesloten.

Dat niet iedereen het geduld heeft om netjes in de rij te wachten, blijkt uit de afvaldumpingen op verschillende plekken. "Dit is natuurlijk niet hoe het hoort", vertelt burgemeester Niek Meijer. "In Huizen hebben we dat al op verschillende plekken meegemaakt. Als je je vuil niet kwijt kunt, bewaar het dan even", roept de burgemeester op.

Volgens Meijer gaan ook de bezoekjes aan de afvalscheidingsstations niet altijd even soepel. "Ik hoor van medewerkers dat bezoekers soms tegen ze tekeer gaan", zegt de burgemeester die er zijn afkeer over uitspreekt.

Aanhoudende drukte

Vanwege de aanhoudende drukte besloten de Gooise afvalstations eerder deze week langer open te gaan om de bezoekersstroom beter aan te kunnen. De stations van Bussum, Weesp en Huizen gaan ook op maandag open. Het station van Hilversum was al open op maandag en blijft dat nu tot later op de avond.