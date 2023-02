Pedo-voorvechter Ad van den Berg overleden

Ad van den Berg, de voorzitter van de in 2014 verboden vereniging voor pedofielen Martijn, is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was lange tijd ernstig ziek. De Haarlemmer was ook de oprichter van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit. Hij is door de rechtbank diverse keren aangesproken op en veroordeeld voor het bezitten van kinderporno.

Van den Berg was in de jaren negentig voorstander van het legaliseren van seks met kinderen. Vorig jaar trad de Haarlemmer aan als vicevoorzitter van de politieke beweging PNVD, die behalve legale kinderseks ook pleitte voor legalisering van seks met dieren en overleden mensen.

Van den Berg werd door het bestuur van pedofielenvereniging Martijn afgezet als voorzitter vanwege zijn strafblad.

Van den Berg werd in 1987 veroordeeld voor ontucht met een elfjarige jongen. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand opgelegd en een geldboete van 1000 gulden. In maart 2011 werd de Haarlemmer opnieuw aangehouden in verband met het bezitten van kinderporno. De officier van justitie vertelde in de rechtbank dat er bij een huiszoeking in 2010 138.000 foto's en 7.000 filmpjes van met name kinderporno op zijn computer werden aangetroffen. Bij zijn arrestatie in 2011 werden nog eens 153.000 foto's en 3.500 filmpjes aangetroffen, waarvan de helft bestond uit kinderporno. Van den Berg sprak zelf van discriminatie Eind maart 2011 ging hij in protest tegen zijn veroordeling: hij ging in hongerstaking en spoot hij zichzelf geen insuline meer in. Zijn gezondheid ging hard achteruit. Hij noemde zijn opname in de gevangenis 'discriminatie tegen pedofielen'.

In december van datzelfde jaar werd Van den Berg afgezet als voorzitter van de pedofielenvereniging Martijn. De reden was dat hij een strafblad had en dat was volgens de vereniging niet geoorloofd. De rechtbank verbood op 27 juni 2012 de vereniging Martijn. Vanwege dit besluit werd de verenging direct ontbonden. Op 2 april 2013 werd deze beschikking in hoger beroep vernietigd, maar ruim een jaar later op 18 april 2014 oordeelde de Hoge raad dat de vereniging toch ontbonden moest worden.

