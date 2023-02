Bewoners over Cronjéstraat: "Auto's mogen eruit, straat kan likje verf gebruiken"

Van Rob de postzegelkoning tot Ruud Verzijlberg die dagelijks door de winkelstraat loopt. Een week lang kon je op NH Nieuws uiteenlopende verhalen lezen over de Generaal Cronjéstraat. Dit laatste deel is speciaal bewaard voor hen die onderdeel zijn van de straat: de bewoners. "Van mij mogen de auto's eruit."

Loes (51), Scott (26), en Hans (56) wonen in de Generaal Cronjéstraat. Loes en Scott zijn redelijke newbies, Hans Vriend woont er al 44 jaar. Naast bewoner is hij ook ondernemer. "Ik woon boven mijn lunchroom, dus misschien heb ik twee petten op. Maar wonen is hier leuk, het is een dorp op zich."

Gezellig

Het woord 'gezellig' komt bij alle drie bovendrijven als ze wordt gevraagd de Cronjéstraat in drie woorden te omschrijven.

Loes (wil niet met haar achternaam genoemd worden), die sinds 2020 in de Cronjéstraat woont: "Winkelen, wonen en gezelligheid. Je hebt hier reuring en de bakker en slager zitten aan de overkant. Er gebeurt altijd wat."

Scott Groot woont iets meer dan twee jaar in de straat. "Het is een lekkere drukke straat, maar niet zo druk als in Amsterdam of Haarlem centrum, terwijl je hier wel alle benodigde winkels hebt." Lachend: "Het komt redelijk vaak voor dat ik het centrum niet in hoef. Het merendeel vind ik hier."

