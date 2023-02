Nalatenschap voetballer Piet Huijg leeft nog altijd voort in zijn winkel: "Ben er trots op"

In de jaren '80 kwam Ilse Huijg als kind al in de sportwinkel van haar vader in de Generaal Cronjéstraat. Ze wist toen nog niet dat vader Piet Huijg een legendarische voetballer was van HFC Haarlem. Inmiddels runt Ilse zelf de winkel, die zo kenmerkend is voor de Cronjéstraat. "Voetballers konden toen nog niet leven van hun sport", vertelt ze in deel vier van de serie over de Cronjé.

Ilse heeft door de jaren heen de Cronjé zien veranderen. "Mijn vader begon deze winkel in 1976. Er waren toen meer winkels en er reden auto's door de straat. Eind jaren negentig was het hier een tijdje afgesloten voor auto's. Dat was best lastig, er was bij de winkeliers onderling onenigheid. Sinds 2015 mogen er weer auto's in en dat maakt het een stuk levendiger."

Ondanks de veranderingen is er volgens Isle één ding hetzelfde gebleven. "De sfeer is niet anders. Iedereen kent elkaar en de mensen die in de buurt wonen. Je leeft met elkaar mee."

Tekst gaat door onder de foto.