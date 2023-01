Postzegelkoning Rob een van de grootsten ter wereld: "Heb alles in eigen beheer"

Aan de buitenkant van zijn winkel bij de Cronjéstraat ziet het er wat donker uit, maar binnen is het een echt postzegelwalhalla, waar klanten van over de hele wereld postzegels bestellen. "We hebben zo'n twintigduizend klanten over de hele wereld. Kijk, eBay is groter, maar die verkoopt namens anderen. Wij hebben hier alles in eigen beheer."

De Generaal Cronjéstraat is een winkelstraat met een eigen karakter en een hang naar nostalgie. Dat komt niet in de laatste plaats door de bijzondere winkels, waar de eigenaar vaak nog zelf achter de toonbank staat. Cronjéstraat onder de loep Gisteren las je al op NH Nieuws dat de gemeente het idee heeft om de straat een flinke opknapbeurt te geven en daarom neemt NH Nieuws deze week uitgebreid onder de loep. Vandaag in deel twee is 'Postzegelkoning' Rob Smit aan de beurt. Hij begon in 1983 met de verkoop van postzegels. Tekst gaat door onder de foto.

Werknemer zoekt naar postzegel - Michael van der Putten/NH Media

"Toen we opengingen, waren er nog vier andere postzegelwinkels in Haarlem. Toch was het op die eerste dag ontzettend druk, mensen stonden in lange rijen voor de deur".

Officieel zit de 61-jarige handelaar met zijn drie postzegelpanden in een zijstraat van de bekende winkelstraat, maar in alles voelt het alsof de zaak bij de straat hoort. Daar komt bij dat alle postzegels worden verstuurd vanuit de trein- en modelbouwwinkel om de hoek in de Cronjéstraat. "Ik ben hier in de buurt geboren en speelde in de zestiger jaren als kind al in de Cronjé", zegt Smit. "Ik denk dat de straat van toen te vergelijken is met nu. Er is grote variëteit en veel kleinere winkeltjes." Tekst gaat door onder de foto.

Kasten vol met postzegels, Rob heeft er naar eigen zeggen miljoenen - Michael van der Putten/NH Media

Hij denkt even na. "Misschien zijn de branches veranderd. Vroeger had je boekenwinkels, een meubel- en behangzaak. Daar zijn nu veel afhaalrestaurant en uitzendbureaus voor in de plaats gekomen. Het is toch wel veranderd." Gezellig ook wel Als Rob de straat in drie woorden zou moeten omschrijven, kiest hij voor: gezellig, veelzijdig en uniek. "Het is hier best gezellig en de winkels zijn veelzijdig. En uniek omdat je er droog kunt lopen, dat is bijzonder als het regent."