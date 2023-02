Zaalvoetbaltrainer Najib Taki verruilt Veerhuys voor VNS United

VNS United heeft Najib Taki als coach voor het volgend seizoen vastgelegd. De huidige trainer komt over van HV/Veerhuys. Taki gaat de Amsterdamse zaalvoetbalploeg, die dit seizoen debuteert in de eredivisie, samen met de huidige coach Ahmed Baghouz leiden.

“Ik ben trots dat ik benaderd ben door VNS United. Wat mij aansprak is de ambitie en blijk van waardering. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende tijd veel progressie gaan boeken binnen en buiten de vereniging", aldus Taki.

Voetbalsprookje

Het Amsterdamse VNS United werd in 2016 opgericht. Vanaf de oprichting ging het razendsnel met de Amsterdammers. Binnen zes jaar promoveerde de club naar de eredivisie. Op dit moment staat VNS United tweede in de degradatiepoule met twaalf punten uit twee wedstrijden.

De huidige ploeg van Taki HV/Veerhuys staat eerste in die poule. Het duel tussen VNS United en HV/Veerhuys staat op 10 februari gepland.