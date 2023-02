Syrische Ola wil vrouwen wegwijs maken in onze complexe samenleving

De Syrische Ola Khalaf (33) weet zelf hoe moeilijk het is om als vluchteling in Nederland een bestaan op te bouwen. "Ik hoop door mijn eigen ervaringen vrouwen te kunnen helpen. Ik druk iedereen op het hart om Nederlands te leren en je te omringen met mensen uit allerlei culturen. Alleen zo red je het." Elke woensdagochtend kunnen vrouwen vanaf nu terecht in De Bron in Poelenburg waar Ola een workshop geeft over inburgering.

Zes jaar geleden kwam zij door de oorlog in Syrië naar Nederland. Alleen en zwanger zat ze ruim drie maanden in opvangcentrum Ter Apel. "Vanaf de eerste dag heb ik vrijwilligerswerk gedaan. Ik tolkte van Arabisch naar Engels", vertelt Ela, die in haar vaderland docent Arabische letterkunde was aan de universiteit. Vanuit Ter Apel ging ze naar het AZC in Almere. Pas na anderhalf jaar werd ze erkend als statushouder en kreeg ze een woning in Zaandam. Inmiddels was haar man, een advocaat, ook overgekomen.

Ze spreekt nu behoorlijk goed Nederlands, maar daar heeft ze ook erg haar best voor gedaan. "Bij de Vrije Universiteit heb ik zes maanden lang zeer intensieve cursussen Nederlands gevolgd. Dat mocht ik trouwens pas doen toen ik een verblijfsvergunning had." Momenteel volgt ze een Midden-Oostenstudie en werkt ze als tolk.

Pact Poelenburg

Deze eerste ochtend luistert een groep vrouwen van diverse nationaliteiten uit de wijk Kogerveld naar het verhaal van Elissa van Rooijen. Zij werkt bij de gemeente Zaanstad en is beleidsadviseur voor de jeugd in Poelenburg en Peldersveld. Enthousiast vertelt zij over allerlei maatregelen die in het Pact Poelenburg zijn afgesproken om de jeugd te helpen op school, na school en bij het vinden van werk. Een Somalische vrouw vertelt dat ze blij is dat haar zonen op voetbal zitten. "Dan trainen ze minstens twee keer per week en spelen een wedstrijd. Dan zijn ze bezig en van de straat. Want er is voor de jeugd niet zoveel te doen in Kogerveld."

In Poelenburg wordt, vertelt Elissa, juist wel veel georganiseerd en daarom wordt er nu gekeken om een dergelijke aanpak uit breiden naar andere Zaanse wijken. De vrouwen wijzen er op dat er zelfs niet eens een buurthuis in hun wijk is. En zonder zo'n plek kun je geen activiteiten ontplooien.