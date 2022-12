Stadswandelingen voor Oekraïense vluchtelingen verrijken Antoinette's leven

Antoinette Haan verzorgt samen met Rob Ottolander de wekelijkse rondleidingen, in weer en wind. Voor Antoinette was een appje naar een oud Oekraïense studiegenoot de aanleiding om 'iets' te gaan doen in haar eigen stad voor de vluchtelingen van de oorlog. Ze dacht dat haar vriend nog in Baarn zat, maar die bleek op dat moment juist te schuilen in de metro van Kiev voor de Russische raketten. "Toen kwam het allemaal even heel dichtbij."

Haar oud-studiegenoot is inmiddels weer veilig in Nederland, en Antoinette is een hele vriendenkring rijker. Er zitten 125 Oekraïners in een speciale appgroep.