Maxim Dekker geopereerd, AZ-verdediger zeker maand aan de kant

AZ-verdediger Maxim Dekker is zeker een maand uit de roulatie. Het 18-jarige talent van de Alkmaarders is vandaag succesvol geopereerd aan zijn knie.

De voetballer uit Rijsenhout raakte afgelopen zaterdag in het duel tegen FC Utrecht (5-5) geblesseerd. De centrale verdediger heeft een scheurtje in zijn meniscus opgelopen. Dekker moest zich vlak voor de rust laten vervangen door Zinho Vanheusden.

Spoeling dun

Door de blessure van Dekker zit AZ erg krap in de centrale verdedigers. Eerder deze maand raakte Sam Beukema ook al geblesseerd aan de knie. Bruno Martins Indi ligt er al geruime tijd uit, maar de routinier wordt in maart weer terugverwacht. AZ heeft laten weten niet meer de transfermarkt op te gaan voor een verdediger. Op papier zijn enkel Pantelis Hatzidiakos en Zinho Vanheusden de enige twee centrale verdedigers binnen de selectie. Ook Riechedly Bazoer wordt nog gezien als een optie in het hart van de defensie.

AZ presenteerde vandaag wel een nieuwe speler. Sven Mijnans komt over van Sparta om het middenveld te versterken.