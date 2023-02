Dirk (94) ziet na 70 jaar eindelijk zijn 'watersnoodbaby' terug: "Nu kan ik rusten"

Het is gelukt! Dirk Marees uit Den Oever heeft eindelijk zijn 'baby' gevonden; het kind dat hij redde tijdens de Watersnoodramp van 1953. Hij heeft het kind destijds nooit kunnen zien. Tot gisteren. "Het was een omarming alsof ze elkaar al jaren kenden."

Dirk Marees in de haven Wemeldinge (Zeeland) waar hij in 1953 de 'baby' veilig aan wal bracht. - Privéfoto

Het is begin februari 1953 als Dirk Marees als jonge vissersknecht, samen met drie collega's, 68 Zeeuwen aan boord neemt bij Ouwerkerk. Na een barre tocht zijn de slachtoffers van de Watersnoodramp afgezet bij sluis van Wemeldinge. Eén redding is Dirk altijd bij gebleven; een baby nog, gewikkeld in een deken. Hij heeft nooit gezien of het een jongen of meisje was of wat er van geworden is. Dirk vertelde eerder aan NH Nieuws hoe hij een kind uit de armen van een moeder trok om het veilig aan wal te kunnen zetten: "Ze vroeg aan de anderen hoe ik heet en toen riep ze aldoor 'Dirk, Dirk, je denkt om mijn kind hè? God zal je belonen.' En toen heb ik dat kind van boord, gewikkeld in een deken, schuifelend over een plank, naar de kant gebracht." Tekst gaat verder onder het verhaal van Dirk Marees over zijn zoektocht naar de 'baby'.

Dirk Marees (94) vertelt over zijn tocht met Wieringer vissers om in het getroffen Zeeland hulp te bieden. - NH Nieuws

Een lange zoektocht heeft geleid naar een vrouw van 70. Het verhaal van haar moeder komt sterk overheen met dat van Dirk, vertelt Tiny van Teulingen van de Historische Vereniging Wieringen. Het is die vereniging die alles op alles heeft gezet om de 'baby' te vinden. Gisteren was het dan eindelijk zo ver: Dirk en zijn 'baby' ontmoetten elkaar. Van Teulingen: "Het was ongelooflijk. Alsof ze elkaar al jaren kenden. Zo mooi." Dirk is nog erg emotioneel. Zijn wens is in vervulling gegaan en hij is er stil van, vertelt Van Teulingen: "Hij heeft haar weer even vast kunnen houden. Ik denk dat dat heel belangrijk is geweest voor Dirk. Ze hebben volop gepraat en vragen gesteld. Bij het afscheid kreeg Dirk nog een dikke knuffel. Dat zegt genoeg." En Dirk zelf? "Het was groots. Ik heb nu de rust gevonden. Nu kan ik mijn ogen rustig sluiten.”