Dirk (94) zoekt baby die hij redde tijdens watersnoodramp Zeeland: 'Heb haar nooit meer gezien'

Het zijn zware dagen voor Dirk Marees (94) uit Den Oever. Bijna niemand weet het, maar als jonge vissersknecht redde hij met Wieringer vissers tientallen slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland. Deze week is het 70 jaar geleden dat hij met gevaar voor eigen leven door 'het Gat van Ouwerkerk' voer. Er gaat geen dag voorbij dat Dirk er niet aan denkt. Eén redding is hem altijd bij gebleven: een baby, 6 maanden oud. Zijn vurige wens is dat 'kind' te vinden, voor hij definitief zijn ogen sluit. "Dat ik die baby ooit mag ontmoeten." Er is een 'baby' gevonden en deze week gaat zijn wens mogelijk in vervulling.

Het is na een oproep van een dominee in Zeeland dat een vloot van achttien Wieringer kotters op maandag 2 februari 1953 richting het rampgebied gaat. Zo ook de WR86 waar Dirk Marees als 24-jarige vissersknecht op meevaart. Met veel gebaren beschrijft hij op zijn kamer in verzorgingshuis Kapellehof in Den Oever, hoe door het wisselend tij het kolkende water door het gat van de dijk bij Ouwerkerk het land in stroomt. Ze komen uiteindelijk aan in het ondergelopen Nieuwerkerk. Daar nemen ze 68 mensen aan boord, waaronder een baby.

'Hemelse Vader'

De reddingsactie lijkt voorspoedig te verlopen. Maar als plotseling het schip vastloopt gaat het mis. Het schip met 68 mensen aan boord die juist net zijn gered, dreigt te kapseizen. "Het was tot op 10 centimeter na dat het schip vol liep. Ik heb vanuit de palm van mijn hand gebeden: 'Hemelse Vader help ons. Help ons voordat het te laat is.' We hadden hier nooit mee kunnen leven. Wij hadden het op ons geweten; de dood van 68 mensen."

Als een wonder schiet het schip los van de kant en wordt de reis vervolgd richting Wemeldinge. Het is een emotioneel moment voor Dirk als hij erover vertelt. Tranen staan zijn ogen, want al voor zijn geboorte hebben zijn ouders een zoon verloren aan het water. Bang was hij dat zijn ouders een tweede zoon door verdrinkingsdood zouden verliezen. "Redden en verdrinken zit in ons DNA."

