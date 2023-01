Weer nee van Gooise Meren tegen nachttrein: "Geen verbetering van onze bereikbaarheid"

In tegenstelling tot hun buren uit Hilversum hoeven inwoners van Gooise Meren er niet op te rekenen dat zij in de weekenden gebruik kunnen gaan maken van de nachttrein. Naast de dure jaarlijkse uitgave vraagt de gemeente zich hardop af of er wel genoeg animo is voor een nachtelijk ritje uit Amsterdam of Utrecht terug naar huis.

Doordat het Hilversumse college van burgemeester en wethouders nu weer aan het kijken is of zij een deal met de NS en ProRail kunnen sluiten, is de discussie over een nachttrein ook in Gooise Meren weer opgelaaid. Een paar jaar geleden was deze nachtverbinding ook al onderwerp van gesprek in 't Gooi. Hilversum was zo goed als rond om een proef voor twee jaar aan te gaan, maar door de coronacrisis liep dit experiment spaak. Eerste trein Nu waagt de mediastad een nieuwe poging. In 2024 en 2025 zou de nachttrein van Utrecht en Amsterdam op zaterdag- en zondagnacht de drie Hilversumse stations moeten aandoen. Daarmee wil Hilversum onder meer het uitgaanspubliek tegemoet komen. Zij hoeven dan niet langer te wachten op de eerste trein, maar kunnen iets voor 2.00 uur vertrekken van Utrecht Centraal of na 2.30 uur Amsterdam Centraal verlaten per trein.

Aanhaken of afhaken is de vraag die in Gooise Meren opnieuw voorligt. Net zoals in 2021 is het antwoord vanuit het college: nee. De bestuurders zien de nachttrein niet als een toegevoegde waarde voor de gemeente als het gaat om verbetering van de bereikbaarheid, zoals B&W duidelijk laten weten in een brief aan de lokale politiek. Dat heeft vooral te maken met geld. De inkoop van deze dienst bij de NS bedraagt voor een nachtelijke stop op Naarden-Bussum en Bussum-Zuid per jaar zo'n 150.000 euro. Omdat pas over meerdere jaren duidelijk is of deze extra verbinding het waard is, vindt Gooise Meren zo'n jaarlijkse uitgave aan de stevige kant. Daar komt bij dat voor het eerste jaar van de proef nog wel financiële dekking is, maar voor de jaren erop ontbreken die euro's. Daarnaast nemen die kosten alleen nog maar toe is de aanname. Extra tonnen En zijn die extra tonnen de investering wel waard? Hoeveel inwoners uit Gooise Meren gaan daadwerkelijk gebruik maken van de nachttrein? De verwachting is dat maar een klein clubje inwoners deze trein instappen. Hoewel het aantal lastig te voorspellen is, vindt Gooise Meren het toch slim om de hand op de knip te houden. "Daar komt bij dat de laatste nachtelijke trein naar station Naarden-Bussum vanuit Utrecht ongeveer drie kwartier vooraf gaat aan de nachttrein", is een ander argument voor het college. Als Gooise Meren wel mee zou willen doen, dan moet de gemeente vliegensvlug handelen. Die tijd lijkt er eigenlijk niet meer. Als de Hilversumse politiek woensdag akkoord gaat met de 'nachttreinproef' voor 2024 en 2025 moet Gooise Meren voor dinsdag 7 februari aangeven toch mee te willen doen. Op die dag sluiten Hilversum en de NS de overeenkomst.

D66: 'Nachttreinverbinding is relatief goedkoop' Het college mag overduidelijk niets zien in een nachttrein, maar lang niet iedereen in politiek Gooise Meren deelt die mening. De lokale D66-fractie vindt het de investering wél waard, juist omdat de nachtverbinding 'noodzakelijk is voor duurzame mobiliteit'. Daarnaast vinden de Democraten deze trein belangrijk voor de jongeren in de gemeente. Opvallend genoeg noemt de kersverse oppositiepartij de kosten voor de nachttrein 'relatief goedkoop'. Om de kosten toch wat te kunnen drukken, stelt de fractie voor om de trein alleen te laten stoppen op Naarden-Bussum. "Gezien het grote woningtekort blijven steeds meer jongeren in Gooise Meren wonen en zijn daardoor aangewezen op goed treinverkeer. Voor onze jongeren willen we goede nachtverbindingen met Utrecht en Amsterdam", zo stelt fractievoorzitter Niek Hermsen van D66 Gooise Meren. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 15 februari komt de fractie met een voorstel om de nachttrein toch in Gooise Meren te realiseren

