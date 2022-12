Hilversumse nachttrein lijkt er nu toch echt te komen: nieuwe poging voor proef van twee jaar

De nachttrein naar Hilversum lijkt er nu toch echt aan te gaan komen. De gemeente gaat een nieuwe poging doen om de nachttrein in het weekend te laten stoppen op de drie stations. Er moet een proef komen voor twee jaar, zowel in 2024 en 2025. Dat is een jaar langer dan eerder gepland.

De nachttrein had al langs Hilversum kunnen rijden in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Twee jaar geleden zou deze trein de Hilversumse stations voor het eerst aandoen.

De gemeente en de NS hadden hier al over gesproken en Hilversum had zo'n 200.000 euro gereserveerd om van deze dienst gebruik te kunnen maken. Uiteindelijk bleek alles twee jaar geleden niet haalbaar. Een paar maanden later brak corona uit, waardoor de geplande proef van twee jaar geheel in het water viel.

Maar de wens is er in Hilversum nog altijd om een nachtelijke verbinding te hebben tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal, want dat is onder meer handig voor het uitgaanspubliek. Zij hoeven dan niet langer te wachten op de eerste trein.

Nieuwe deal

Daarom dat het gemeentebestuur heeft besloten een nieuwe deal te gaan sluiten met de NS. De nachttrein moet in 2024 en 2025 stoppen bij Hilversum Mediapark, Hilversum en Hilversum Sportpark. Toch een proef van twee jaar, terwijl in april nog naar buiten kwam dat de politiek een 'uitprobeerperiode' van een jaar voor ogen had.

"Dan hebben wij halverwege 2024 de mogelijkheid om de nachttrein te evalueren en op basis van de uitkomst een besluit te nemen over een eventueel vervolg in 2026 en verder", is de uitleg van het college om toch voor een langere proef te kiezen.

Spoorruimte reserveren

Het is niet mogelijk dat de nachttrein eerder dan 2024 naar Hilversum komt. Dat heeft met het te doorlopen proces te maken. Hilversum moet nu 'ja' zeggen tegen de NS, zodat spoorwegbeheerder ProRail alvast ruimte op het spoor kan reserveren voor de nachttrein. Begin volgend jaar sluiten de gemeente en de NS een overeenkomst voor deze nachtelijke dienst.

Hilversum pakt toch door. In Weesp en Gooise Meren had de politiek ook oren naar de komst van een nachttrein. In Hilversum bestond de hoop om gezamenlijk op te trekken en daarmee ook de kosten te delen. Maar Weesp was lang verwikkeld in de fusie met Amsterdam en de buren van Gooise Meren hikten tegen het prijskaartje aan.