'Overbodige doelman Jay Gorter op huurbasis naar Schotland'

De 22-jarige Purmerender kreeg van oud-trainer Alfred Schreuder de voorkeur in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Gorter ging meermaals in de fout, waarna Remko Pasveer de voorkeur kreeg. Gorter speelde vervolgens geen wedstrijden meer bij Ajax.

Gerónimo Rulli werd in de winterstop gehaald, waardoor de kansen van Gorter nog meer slonken. Aberdeen staat zevende in de Schotse Premiership. Gorter kwam in de zomer van 2021 over van Go Ahead Eagles en was nooit onomstreden in Amsterdam.