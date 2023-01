Ajax Vrouwen verslaat Telstar, VV kruipt omhoog na overwinning

Het Noord-Hollandse onderonsje tussen Ajax Vrouwen en Telstar is gewonnen door de Amsterdammers. Op Sportpark De Toekomst eindigde het in 1-0. Bij de herstart van de competitie versloeg VV Alkmaar Excelsior Rotterdam met 1-2.

De Amsterdammers staan tweede achter FC Twente met evenveel punten, de Tukkers hebben één wedstrijd minder gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd is in Eindhoven tegen PSV.

Na de rust was het Tiny Hoekstra die opnieuw belangrijk was. Ze scoorde voor de derde wedstrijd op rij en maakte de 1-0. Dat was haar twaalfde treffer van het seizoen. Ajax leek de score uit te breiden, maar deze goal werd ongeldig verklaard wegens buitenspel.

VV Alkmaar

De eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft werd vorige week afgelast. Daardoor speelde VV Alkmaar vandaag voor het eerst na de winterstop. Het was Veerle van der Most, die in de vierde minuut scoorde. Het duurde tot ver in de tweede helft, voordat de score werd uitgebreid. Judith Roosjen maakte de bevrijdende 2-0. Rachel Kleine scoorde in blessuretijd nog tegen, maar de zege kwam niet in gevaar.

Door de winst stijgt VV Alkmaar naar de gedeelde zevende plek met sc Heerenveen. De Alkmaarse voetbalsters hebben een beter doelsaldo dan de Friezen. Komende dinsdag is Heerenveen de tegenstander.