Ajax Vrouwen met tiental toch langs ADO, Telstar beslist wedstrijd voor rust

Voor Ajax-doelvrouw Lize Kop was de wedstrijd tegen ADO een jubileumwedstrijd. Zij begon aan haar honderdste wedstrijd voor Ajax. Met Kop op doel waren de Amsterdammers vanaf het eerste moment scherp. In de tweede minuut brak Ashleigh Weerden door op de linkerflank. Met een snelle actie wist zij haar directe tegenstander voorbij te spelen. De strakke voorzet werd vervolgens binnengelopen door Chasity Grant: 1-0.

In de minuten vlak voor de rust leek de wedstrijd gekanteld te worden. Liz Rijsbergen bracht de Hagenezen weer langszij: 1-1, maar nog geen twee minuten later kwam Ajax alweer met een antwoord. Tiny Hoekstra zette haar team weer op voorsprong: 2-1.

Tweede treffer

In de tweede helft volgden de onvoorspelbare acties elkaar snel op. Ajax-verdediger Roos van der Veen kwam in de 62e minuut binnen de lijnen. Nog geen drie minuten later werd zij al met een rode kaart van het veld gestuurd. Daniëlle Noordermeer benutte uiteindelijk de overtalsituatie en bracht ADO Den Haag voor de tweede keer in de wedstrijd naast Ajax. Toch kwam het slotoffensief nog van de Amsterdammers. Hoekstra maakte in de 84e minuut haar tweede van de avond, waardoor de punten toch in Amsterdam bleven: 3-2.

