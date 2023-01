Holocaustherdenking Zaanstad in het teken van educatie

Een sobere herdenking bij het monument voor de 177 weggevoerde Zaanse joden. Wethouder Slegers van Zaanstad en burgemeester Polak van Oostzaan plaatsten kransen en spraken over het belang van educatie over de Tweede Wereldoorlog. Volgens Slegers extra belangrijk nu uit onderzoek zou blijken dat bijna een kwart van de jongeren delen van de Holocaust in twijfel trekt.

Ruben Boas, voorzitter van de joodse gemeenten in Noord-Holland, noemt het een 'indrukwekkende herdenking'. Vandaag is het de dag dat Auschwitz werd bevrijd en vooral het voorlezen van de namen van Zaankanters die niet meer terugkwamen is voor Ruben een aangrijpende gebeurtenis.

"In 1941 kiezen de Duitsers Zaandam uit om als eerste gemeente ‘Joden-vrij’ te maken. Voor de oorlog woonden er 320 joden in de Zaanstreek. Na de oorlog zijn dit er nog maar 140."

Wethouder Slegers is vooral aangegrepen door een onderzoek waaruit zou blijken dat jongeren delen van de Holocaust in twijfel trekken. "Als je kijkt dat 80 jaar geleden dit soort zaken allemaal gebeurd zijn waar veel mensen nu nog leed van hebben, en we zien ook dat de polarisatie toeslaat en dat we geen tolerantie naar elkaar toe hebben, dan denk ik dat er nog heel veel te doen is".

De wethouder roept op om het vooral veel te hebben over de oorlog. En vooral met de jeugd veel te praten om problemen samen op te lossen.