Amsterdam nl Verontwaardiging en ongeloof over onderzoek dat jongeren twijfelen aan Holocaust

Bijna een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen zou de holocaust bagatelliseren of een 'mythe' noemen. Die uitkomst van een enquête zorgde vandaag voor veel ophef, onder meer in de gemeenteraad. Volgens de Vereniging voor Statistiek & Operations Research (VVSOR) zijn de conclusies van de enquête vanwege de methodologie weinig waard, toch overheerste vandaag alom ongeloof en afschuw over de uitkomsten.

"Ik denk dat het woord misselijkmakend hierbij gepast is." Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs en Jeugd) was vanmiddag duidelijk in haar oordeel over de uitkomsten van de enquête. Ook Itay Garmy (Volt) sprak zijn afschuw uit: "Ik werd misselijk toen ik het artikel las." "Schokkend" en "ernstig" Daarmee doelde Garmy op een van de vele artikelen die vanochtend verschenen over de enquête, die werd uitgevoerd in opdracht van Claims Conference. Dat is een internationale organisatie die strijdt voor compensatie voor holocaustslachtoffers. Max Arpels Lezer, bestuurslid van de organisatie, verloor zijn moeder en grootouders in de oorlog. "Als je iets meegemaakt hebt en een ander zegt: het is flauwekul of het is een mythe, dan doet dat je pijn", zegt Arpels Lezer tegen AT5. Op Twitter reageerde ook justitieminister Yesilgöz-Zegerius, zij noemde het nieuws "schokkend" en "zeer ernstig."

Er kwam ook kritiek op de enquête. Volgens de VVSOR is de gekozen steekproef niet representatief, te klein (tweeduizend respondenten) en zijn er nog meer aanmerkingen op de methodologie van het onderzoek. Volgens VVSOR-voorzitter Casper Albers kun je dan ook weinig met de uitkomsten van het rapport. "Dat betekent niet dat de conclusies per se fout zijn en elke Holocaustontkenner is er een te veel. Het betekent wel dat het bericht niet onderbouwd is", tweet Albers.

Ik vind het vooral relevant dat we er alles aan doen dat antisemitisme altijd bij de wortel wordt uitgeroeid" onderderwijswethouder Moorman

Die kritiekpunten op het onderzoek bereikten ook wethouder Moorman. "Ik begrijp net uit een NOS-bericht dat er wat discussie is over het onderzoek, maar dat vind ik eigenlijk niet relevant. Ik vind het vooral relevant dat we er alles aan doen dat antisemitisme altijd bij de wortel wordt uitgeroeid."



Moorman benadrukt dat daarbij een belangrijke rol ligt weggelegd voor het onderwijs, iets wat de afgelopen jaren volgens Arpels Lezer de goede kant op gaat. "Als je nu kijkt wat het Nationaal Holocaust Namenmonument heeft teweeg gebracht en als je ziet dat er verbeterde lesprogramma's gepresenteerd worden aan de basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8, dan geeft dat hoop."

Brekend nieuws in tal van media vandaag: jongeren weten massaal te weinig over de Holocaust. Maar kan je die conclusie ook trekken uit dit onderzoek? Een draadje. (Spoiler: het antwoord is nee) 🧵1/9 https://t.co/5v8hN6uBcc — Casper Albers ⛄ (@CaAl) January 25, 2023